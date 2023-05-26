Начнем обрабатывать? В Петербурге клещи стали активнее нападать на горожан – люди ждут реакции властей

В мае 2023 года несколько сотен петербуржцев стали жертвами укусов клещей, часть пострадавших – дети. Однако Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и власти города пока не отчитались о проведенных работах по акарицидной обработке парков и скверов.

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области третий месяц наблюдается активность клещей. По данным на 25 мая, четверг, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу зафиксировало 992 случая укуса. Пострадали 159 детей. В черте города всего отмечено 128 инцидентов с укусами, а вакцинировано 2697 человек. Также отмечены 3 случая заболевания клещевым энцефалитом и 5 – боррелиозом.

Петербуржцы в городских пабликах задаются вопросами о проведенной акарицидных мероприятиях в парках и скверах города. Однако ни Роспотребнадзор, ни правительство под руководством губернатора Александра Беглова не проинформировали жителей об обработанных и безопасных территориях. Остается только надеяться, что, посетив парк, потом не найдешь на себе клеща.

«Уважаемая администрация города Санкт-Петербурга, а также Комитет по благоустройству. Может, начнём обрабатывать сады, скверы и парки? Или у нас, чтоб не обрабатывать, их лучше застроить?», — спрашивает жительница Петербурга.

В Роспотребнадзоре уверяют, что ситуация по заболеваемости клещевым энцефалитом и боррелиозом находится под контролем ведомства.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что избежать встречи с клещами могут помочь несколько рекомендаций.