В Санкт-Петербурге без родителей остались больше тысячи детей

В Северной столице больше тысячи детишек потеряли родителей. Несмотря на то, что для них стараются создать комфортные условия жизни, заменить тепло и родительский уют все равно невозможно.

Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Количество юных петербуржцев, находящихся в ожидании своих мамы и папы, раскрыли в День семьи, любви и верности, который россияне отмечали накануне, 8 июля. В общей сложности на территории города проживает 1132 ребенка без родителей, сообщает Neva.Today.

Власти Северной столицы заверили, что они прилагают все усилия и создают для таких ребят самые лучшие условия, однако родителей все равно никто и ничто не сможет заменить.

Подчеркивается, что семья, родные и близкие являются самой крепкой опорой в жизни.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожане стоят часовые очереди, надеясь устроить детей в первый класс.