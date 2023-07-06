Петербуржцы стоят часовые очереди, надеясь устроить детей в первый класс

В Санкт-Петербурге родители будущих первоклашек стоят огромные очереди, чтобы подать заявление на устройство в школу. При этом гарантии на то, что места в учебном заведении еще остались, никто не дает.

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Особенно остро проблема с очередями заметная в районе плотной новой застройки, сообщает «Петроград». Родители часами стоят в очереди с заявлениями, понимая, что места в школе на ребенка может и не хватить.

Очевидцы отметили, что некоторые горожане ждут свой очереди еще с 5 июля. Первая группа родителей появились рядом со зданием около девяти часов вечера среды. На пять утра 6 июля в очереди уже стояли не меньше трех сотен человек.

Отмечается, что в 2023 году число первоклассников очень большое, а количество школ остается почти таким же, как год назад. Преимущественно в очередях стоят петербуржцы, заселившиеся в новостройки.

Напомним, что первый этап зачисления в школы завершился 30 июня. Приоритет отдавался ребятам со льготами, а также тем, кто живет близко к школе. Второй этап стартовал в четверг, 6 июля. Сейчас заявление подают родители детей, которые не живут на закрепленной территории, поэтому они могут выбрать любые школы, но только при наличии свободных мест.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что губернатор Северной столицы похвастался строительством школ в условиях нехватки образовательных учреждений.