Губернатор Петербурга Александр Беглов похвастался достижениями, связанными с подготовкой выпускников школ ко «взрослой жизни». Он отметил, что город занимается строительством школ с бассейнами и профлабораториями. При этом в Смольном признавали, что Северная столица испытывает дефицит соответствующей социальной инфраструктуры, нехватка которой компенсируется за счет федерального бюджета.

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«Для 27 тысяч наших 11-классников прозвенел последний звонок. Делаем всё, чтобы подготовить ребят ко взрослой жизни – строим новые школы с бассейнами и профлабораториями, создаём курчатовские классы», – написал градоначальник у себя в соцсетях.

С точки зрения отчета слова Беглова о строительстве школ выглядят многообещающе. Правда, реальной ценности в них мало. Город действительно строит школы, но за счет федерального бюджета. Ранее стало известно, что Петербург получит субсидии на создание дополнительных мест в образовательных учреждениях. Однако журналисты отмечали, что в течение прошлого года команда губернатора хвасталась достижениями триллионного показателя в бюджете. Несмотря на такие большие доходы, устранение нехватки мест в школах Северной столицы возложили на плечи федерального центра.

Проблема недоступности детских образовательных учреждений стала актуальной для Петербурга после того, как президент РФ Владимир Путин посетил Обуховский завод. В ходе визита Беглов рапортовал главе государства о якобы полном удовлетворении интересов всех желающих отправить свои детей в школы горожан. Впоследствии выяснилось, что отчет градоначальника не соответствовал действительности — во многих районах данная проблема оказалась не устранена.

Позже дефицит мест в школах и детсадах признала вице-губернатор Ирина Потехина, курирующая сферу образования. Эту негативную тенденцию чиновница связала не с провалами в политике Смольного, а «высокими темпами рождаемости».