Президент Финляндии не ожидал, что Россия примет решение закрыть генконсульство страны в Петербурге

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не ожидал закрытия генконсульства страны в Санкт-Петербурге. При этом выдворение из РФ финских дипломатов было предсказуемым.

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Решение Москвы о прекращении работы генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге стало неожиданностью для Хельсинки, сообщает ТАСС. Такое заявление сделал президент страны.

Саули Ниинистё отметил, что даже несмотря на то, что у других стран был опыт с закрытием генконсульства в РФ, в нынешних обстоятельствах аналогичное действие по отношению к Финляндии является неожиданным. В связи с этим, по словам президента, ситуация вышла «в новое измерение».

Однако подчеркивается, что решение о высылке девяти финских дипломатов, напротив, не стало удивительным для Хельсинки, так как до этого Финляндия сама заявила о выдворении девяти представителей посольства РФ.

Напомним, что генконсульство Финляндии в Петербурге перестанет работать с 1 октября.