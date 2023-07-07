Генконсульство Финляндии в РФ закроют

В Петербурге с 1 октября прекратит свою работу Генконсульство Финляндии. Россия приняла решение отозвать согласие на его деятельность.

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В России с 1 октября больше не будет генконсульства Финляндии. Наша страна приняла решение закрыть его после антироссийской политики «соседа». Об этом сообщает МИД РФ. Финской стороне уже вручены соответствующие дипломатические ноты.

Так, по данным Министерства иностранных дел России, Финляндия направила свои силы на слом сформировавшихся российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, соседнее государство дискриминирует россиян по признаку национального происхождения при оформлении въездных виз и создает препятствия для нормальной деятельности российских представительств.

Поэтому, в ответ на такую линию, посол Финляндии был уведомлен о прекращении работы генконсульства в РФ и о признании девять финских дипломатов «persona non grata».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что генеральное консульство Финляндии, расположенное на территории Санкт-Петербурга, разбиралось с плохой работой мобильной связи. Предполагается, что к этому причастная блокировка счетов.