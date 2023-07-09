Новая порция холодного воздуха накроет Петербург 9 июля

Санкт-Петербург в воскресенье продолжат поливать дожди. Новую порцию холодного воздуха на территорию региона принесет фронтальный раздел.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 9 июля жители города на Неве снова вооружатся зонтиками. Город окажется на пути атмосферного фронта с севера, который станет причиной облачной с прояснениями погоды. Из-за этого в некоторых районах не исключены кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха в течение дня составит от +17 до +19 градусов, по области показатели установятся на отметках в +16 и +21 градус, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Ветер при этом ожидается северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление вырастет до 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник существенных осадков не будет, столбик термометра при этом поднимется до +20 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в Северной столице было также пасмурно.