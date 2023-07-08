Пасмурный день будет в Петербурге 8 июля

В субботу, 8 июля в Петербурге будут дожди. Столбик термометра не поднимется выше +21 градуса.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Переменчивое настроение у погоды будет в субботу, 8 июля в Петербурге. В городе будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В такой ситуации над областью продолжат поступать холодные и влажные воздушные массы. Из-за этого пройдут кратковременные дожди. А по Ленобласти местами возможны грозы.

Температура воздуха составит +19 и +21 градус. По области разброз этих значений чуть больше — от +17 до +22 градусов. Ветер западный 4–9 м/с, при грозе порывистый.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм ртутного столба. Это около нормы.

В воскресенье улучшений погоды ждать не стоит. Днем пройдут дожди, и температура будет чуть ниже от +17 до +19 градусов.

Ранее Санкт-Петребург.ру сообщал, что 8 июля кратковременные дожди в Северной столице продолжатся. Они пройдут местами.