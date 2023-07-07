«Жары в Петербурге не будет»: Михаил Леус рассказал, какая погода ожидается 7 июля

Ждать июльской жары 7 июля петербуржцам не приходится. Пятница в городе не Неве пройдет с осадками.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Погодные изменения в пятницу, 7 июля не порадуют петербуржцев. В город вернутся дожди и прохлада. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В этот день Северная столица будет в полосе холодного атмосферного фронта. Его стараниями в регионе ожидается облачность, пройдут кратковременные дожди. А по Ленинградской области местами прогремят грозы.

Воздух прогреется до +20 и +22 градусов. Ветер западный 5–10 м/с.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм ртутного столба. Это немного выше нормы.

А 8 июля кратковременные дожди продолжатся. Они пройдут местами. Температура составит около +20 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что территорию Северной столицы окатила короткая волна тепла, но уже в пятницу столбик термометра вновь немного опустится.