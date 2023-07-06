В Петербурге на один день потеплело до +27 градусов

Территорию Северной столицы окатила короткая волна тепла, но уже завтра столбик термометра вновь немного опустится.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что погодные условия в Петербурге 6 июля изменит гребень антициклона. Усиливаясь с юга, он уменьшит количество облаков, а также понизит вероятность осадков. Кратковременные дожди вернутся только ближе к вечеру и только на западе области.

Температура воздуха за день составит от +25 до +27 градусов, по области показатели остановятся на отметках в +23 и +28 градусов. При этом ожидается южный ветер со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление упадет до 761 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу снова пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Столбик термометра при этом максимум дорастет до +22 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожанам показали первое за 2023 год «грозовое» суперлуние.