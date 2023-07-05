Петербуржцам показали «грозовое» суперлуние, которое стало первым из четырех за год

В прошлую ночь жители Северной столицы могли наблюдать первое за год суперлуние. Оно пришло с дождями и грозами.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Всего за 2023 год петербуржцы смогут увидеть четыре суперлуния, что представляет собой астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны и Земли, сообщает телеканал «360». Специалисты рассказали, что во время суперлуния Землю и спутник разделяет меньше 362 тысяч километров.

Июльское суперлуние обычно отмечается грозами и дождями. Так случилось и в этот раз, — суперлуна повисла в небе со 2 на 3 июля. Над «Лахта Центром» природное явление запечатлела участница сообщества «Астро Фото Болото».

Уточняется, что следующие суперлуния стоит ждать 1, 31 августа, а также 28 сентября. В указанные дни луна окажется достаточно низко у южного горизонта, из-за чего будет казаться еще больше.