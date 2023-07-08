За первое полугодие 2023-го 17 петербуржцев заболели менингококковой инфекцией

В Петербурге 17 человек заболели менингококковой инфекцией. Это данные Роспортебнадзора за первое полугодие.

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Управление Роспотребнадзора по Петербургу раскрыло статистику, которая касается менингококковой инфекции. Известно, что заболевание за первую половину 2023 года настигло 17 жителей города на Неве.

По информации специалистов протекать острая инфекция в организме человека может по-разному. В том числе и бессимптомно. Тем не менее не исключены тяжелые случаи.

Большая часть людей смогли перенести болезнь. Однако один человек не справился с недугом и скончался.

Всего среди заболевших зарегистрированы и три ребенка в возрасте до 17 лет.

Помочь защититься от менингококковой инфекции может вакцинация. Чаще всего эта «зараза» передается воздушно-капельным путем.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Северной столице зафиксировали единичные случаи больных менингококковой инфекцией.