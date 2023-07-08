Мужчину с химическими ожогами лица и глаз доставили в больницу Гатчина

В Гатчинском районе после конфликта у магазина в больницу доставили мужчину. У пострадавшего было обожжено лицо.

Фото: unsplash

Как стало известно Санкт-Петербург.ру в пятницу, 7 июля в больницу Гатчинского района привезли местного жителя после драки. Но госпитализация мужчине потребовалась не из-за ссадин или ушибов, а из-за химического ожога лица и глаз.

Как выяснили правоохранители, конфликт произошел ранним утром около одного из магазинов. Двое мужчин на фоне внезапной ссоры начали драться. Один из них повалил на землю своего обидчика, а тот в свою очередь распылил оппоненту перцовый баллончик в лицо.

Полицейским удалось найти второго участника конфликта. Его задержали. Но после отпустили под обязательство о явке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе молодые люди устроили массовую драку прямо у торгово-развлекательного комплекса.