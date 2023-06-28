На Лиговском правоохранители разняли группу подростков, затеявших драку у ТРЦ

В Центральном районе молодые люди устроили массовую драку прямо у торгово-развлекательного комплекса.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером 27 июня к правоохранителям обратился охранник ТРЦ «Галерея», который пояснил, что недалеко от здания на Лиговском проспекте дерутся подростки.

Оказалось, что изначально между молодыми людьми вспыхнул словесный конфликт, который перетек в рукоприкладство. В результате были задержаны четыре подростка 15-16 лет, а также 15-летняя школьница. Один из задержанных является студентом колледжа.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, молодые люди сошлись на кулаках из-за девушки.

В отношении двух несовершеннолетних были составлены административные протоколы. Никто из участников драки за медицинской помощью не обращался. Подростков передали законным представителям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе произошла драка, после которой школьник попал к врачам с разрывом селезенки.