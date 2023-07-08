На кладбище в Тихвине молодой человек с деревянной доской избил своего неприятеля

На тихвинском кладбище мужчину избили деревянной доской. Инцидент произошел из-за конфликта.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Как сало известно Санкт-Петербург.ру в пятницу, 7 июля в Тихвинскую больницу на скорой привезли 36-летнего местного жителя. Пострадавший находился в состоянии средней тяжести. У него были травмы на теле, в том числе перелом ребра.

Выяснилось, что накануне вечером мужчина пошел на городское кладбище. Там у него случился конфликт с молодым человеком, который на почве личных неприязненных отношений избил своего неприятеля деревянной доской.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с предметами, используемыми в качестве оружия).

Подозреваемого задержали. Им оказался неработающий 25-летний мужчина.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе мужчина избил своего знакомого после совместного распития алкоголя. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами.