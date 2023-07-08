Общественник обратился в прокуратуру после фестиваля VK Fest

Из-за выступления на фестивале VK Fest артистов Хаски, Элджея и Инстасамки в прокуратуру прилетела жалоба.

Фото: Санкт-Петербург.ру

Петербургский VK Fest, который прошел 1 и 2 июля не у всех оставил позитивные эмоции. На организаторов фестиваля написала жалобу в прокуратуру общественная организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». Об этом сообщил ее руководитель Виталий Бородин.

Известно, что причиной обращения к надзорному ведомству стало участие в мероприятии трех артистов – Хаски, Элджея и Инстасамки. Все из-за того, что их песни, по мнению общественника, известны пропагандой наркотиков, пошлости и деградации.

Еще одной причиной недовольства стала демонстрация на фестивале клипа, в котором свою композицию исполнял иноагент.

Поэтому, заявитель просит принять меры прокурорского реагирования в отношении организаторов фестиваля, а также запретить участвовать в дальнейших мероприятиях VK Fest. Они пройдут в ближайшее время в Москве и Сочи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что дом Зингера на Невском проспекте в Петербурге перешел под полный контроль VK.