Компания VK за 2,3 миллиарда рублей получила право надолго арендовать Дом Зингера в Петербурге

Дом Зингера на Невском проспекте в Петербурге перешел под полный контроль VK. Предполагается, что сумма сделки составила больше двух миллионов рублей.

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Компания VK Company Limited стала арендатором Дома Зингера на несколько лет. Она приобрела право на долгосрочную аренду штаб-квартиры «ВКонтакте», выкупив 100% акций ЗАО «Зингер», сообщает телеканал «360».

Известно, что штаб-квартира находится на Невском проспекте с 2010 года. По мнению экспертов, сделка, заключенная VK, оптимизирует расходы и защитит экономические интересы компании. Для того, чтобы арендовать здание, организация, предположительно, отдала 2,3 миллиарда рублей.

Площадь Дома Зингера составляет примерно восемь тысяч «квадратов». Сам объект построен в начале XX века и признан памятником архитектуры федерального значения. Штаб-квартира социальной сети переехала сюда в 2010 году.