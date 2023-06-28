Компания VK за 2,3 миллиарда рублей получила право надолго арендовать Дом Зингера в Петербурге
Дом Зингера на Невском проспекте в Петербурге перешел под полный контроль VK. Предполагается, что сумма сделки составила больше двух миллионов рублей.
Компания VK Company Limited стала арендатором Дома Зингера на несколько лет. Она приобрела право на долгосрочную аренду штаб-квартиры «ВКонтакте», выкупив 100% акций ЗАО «Зингер», сообщает телеканал «360».
Известно, что штаб-квартира находится на Невском проспекте с 2010 года. По мнению экспертов, сделка, заключенная VK, оптимизирует расходы и защитит экономические интересы компании. Для того, чтобы арендовать здание, организация, предположительно, отдала 2,3 миллиарда рублей.
Площадь Дома Зингера составляет примерно восемь тысяч «квадратов». Сам объект построен в начале XX века и признан памятником архитектуры федерального значения. Штаб-квартира социальной сети переехала сюда в 2010 году.