Курс доллара превысил 93 рубля: специалисты высказались на этот счет

Доллар стал стоить 93 рубля. Такого резкого скачка курса не было давно. Специалисты расходятся во мнении, что именно стало причиной этого.

Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

В России зафиксирован очередной антирекорд по падению рубля. Курс российской валюты достиг 93 рублей за доллар. По словам главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллины, это связано с динамикой внешней торговли. Специалист рассказала, что такой плавающий курс «благо» для страны. Оно было эффективно даже во время структурной трансформации. Об этом сообщает 360.

Однако, по информации экономиста Валерия Корнеева, сейчас наблюдается позитивный торговый баланс. Поэтому динамика внешней торговли не могла так повлиять на курс. Кроме того, 21 июля состоится заседание совета директоров ЦБ, на котором впервые за долгое время повысят ставку рефинансирования. Значит, что банки будут зарабатывать еще больше.

Однако директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, отметил, что сальдо счет сократился в четыре раза за первый квартал текущих операций. Значит приток денег в страну также упал по сравнению с прошлым годом, и Центральный Банк может быть прав в причинах скачка.

Специалист порекомендовал вернуть обязательные продажи валютной выручки, чтобы прибыль не оставалась на счетах за границей. В таком случае объем валюты, поступающей на рынок, мог бы увеличиться.