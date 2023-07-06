В Петербурге могут появиться новые туристические электробусы от китайского производителя
В Северной столице могут запустить производство новых туристических электробусов. Соответствующее предложение рассматривает китайская компания YUTONG.
Санкт-Петербург продолжает развитие сотрудничества с партнерами из дружественных стран. В четверг, 6 июля, на территории города состоялась встреча с представителями китайской компании YUTONG, занимающейся производством автобусов среднего и большого классов.
О мероприятии рассказал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своем Telegram-канале. На этот раз была презентована линейка новых туристических электробусов, которые бы подошли Петербургу ввиду высокой востребованности его маршрутов у гостей со всей России.
Поляков отметил, что необходимо обновить городской автопарк, который занимается перевозками туристических групп, при этом опыт работы с электробусами у компании YUTONG составляет больше 20 лет.
По итогу встречи китайским партнерам предложили разместить предприятие в самой Северной столице в целях развития отечественной промышленности.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что четырнадцатый состав электропоезда «Балтиец» готов выйти из цеха Октябрьского электровагоноремонтного завода.