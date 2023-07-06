В Петербурге запустят четырнадцатый состав электропоезда «Балтиец» под управлением женщины

Еще один состав электропоезда «Балтиец» уже готов выйти из цеха Октябрьского электровагоноремонтного завода. Известно, что впервые за пять десятков лет управлять этим видом транспорта будет женщина.

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова

Специально для метрополитена Северной столицы собрали уже четырнадцатый состав «Балтийца». Однако у этого электропоезда есть свое отличие — управление транспортом доверят женщине, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что вагоны нового состава оборудованы удобными сиденьями, а также системами обеззараживания воздуха. Предполагается, что к концу года на линии города выпустят 80 вагонов метро «Балтиец», а также 28 новых трамваев трех разных моделей.

Напомним, что тринадцать составов «Балтийца» перевозят пассажиров первой линии с ноября 2022 года. Теперь транспортом будут управлять и представительницы прекрасного пола. Уточняется, что первая женщина-машинист уже окончила обучение и прошла практику. В скором времени новые вагоны появятся и на других линиях метрополитена.

Также вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков дополнил, что город подписал еще один контракт на 116 вагонов для нужд «Горэлектротранса». Подчеркивается, что новые подвижные составы легко обслуживать, уже сейчас они стали полностью импортонезависимыми.