Огромными очередями из-за зачисления маленьких петербуржцев в первый класс заинтересовалась прокуратура

После жалоб петербуржцев на огромные очереди при устройстве детей в школы ситуацию на контроль взяла прокуратура Приморского района. Специалисты пообщались с родителями потенциальных первоклассников.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что соблюдение прав несовершеннолетних при зачислении в городские школы контролируется. Уточняется, что в настоящее время принимаются меры, которые помогают ускорить прием документов и ликвидировать очереди.

Напомним, что информация о скоплении родителей у дверей образовательных учреждений появилась утром 6 июля. Некоторые петербуржцы заняли очередь еще с девяти вечера предыдущего дня.

В настоящее время на ситуацию обратила внимание администрация Приморского района города, которая приняла решение о возможности подачи соответствующих заявлений, в частности, и через электронные обращения.