В Петербурге задержали группу телефонных воришек, карауливших горожан в метро и на остановках

Правоохранители Санкт-Петербурга задержали группу «карманников», промышлявших в метро и на остановках. Злоумышленников, как правило, интересовали телефоны горожан.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что мужчины занимались воровством в Центральном и Адмиралтейском районах с 2022 года. В общей сложности было совершено не меньше 8 «карманных» краж.

Удалось установить, что лидером группы являлся 51-летний уроженец одного из сопредельных государств. Злоумышленник лично принимал участие в преступлениях вместе с еще тремя подельниками в возрасте от 43 до 64 лет. Всех четверых специалисты задержали по местам проживания.

Уточняется, что мужчины и до этого попадались за совершение аналогичных преступлений. В пресс-службе уточнили, что похищенные у горожан смартфоны сбывались на крупном вещевом рынке Петербурга.

В качестве свидетелей правоохранители допросили двоих братьев 20 и 27 лет. В ходе обысков похищенное изъяли. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Все четверых злоумышленников задержали. В настоящее время специалисты устанавливают другие возможные эпизоды, к которым они могут быть причастны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что подпольный вор утащил у жителя Северной столицы золото, серебро и голубой нетбук.