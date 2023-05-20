Подпольный вор утащил у петербуржца золото, серебро и голубой нетбук

В Кировском районе Петербурга неизвестный из под земли ограбил пенсионера, оставив петербуржца без золотых украшений, серебряных ложек и голубого нетбука. Сумма награбленного принесла ущерб в 350 тысяч рублей.

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В Петербурге произошла кража драгоценностей через дыру в полу, об этом сообщает «МК в Питере».

Происшествие произошло в четверг, 18 мая. По словам пострадавшего их его квартиры пропали восемь золотых колец, 13 пар золотых сережек, три золотые цепочки, золотой крестик и подвески, к удивлению, тоже из золота. Петербуржец рассказал, что злоумышленник попал в квартиру, взломав его пол снизу, из подвального помещения в одном из многоквартирных домов.

Также потерпевший сообщил, что злоумышленник «приватизировал» шесть серебряных ложек, голубой нетбук, 60 тысяч рублей и 500 долларов США. С награбленным преступник скрылся также как и попал в квартиру – через пол.

На месте происшествия правоохранители изъяли следы пальцев рук и обуви.