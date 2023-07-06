В Петербурге планируют провести модернизацию психоневрологических интернатов

На территории Петербурга хотят реформировать психоневрологические интернаты. В частности, мероприятия подразумевают увеличение численности персонала, а также создание службы защиты прав людей с психическими заболеваниями.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В пресс-службе комитета по социальной политике Петербурга сообщили, что городские психоневрологические учреждения в ближайшее время подвергнутся некоторым изменениям. Так, комплексное реформирование включит в себя не только увеличение площади зданий, но и создание более комфортных условий для проживания, а также увеличение штат сотрудников. Кроме того, в ходе реформирования внимание уделят дополнительному оснащению интернатов.

Согласно плану, модернизация распространится на восемь интернатов для взрослых и пять – для детей. Уточняется, что на нововведения потребуется немало времени. К этому нужно будет подготовить проживающих в заведениях и сотрудников интернатов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице распространилась информация о некачественном ремонте системы водоснабжения в психиатрической больнице имени Кащенко.