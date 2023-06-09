«Ремонт некачественный?»: В Петербурге стали известны подробности инцидента в больнице Кащенко

В Петербурге распространилась информация о некачественном ремонте системы водоснабжения в психиатрической больнице имени Кащенко. Пресс-служба комитета по здравоохранению ответила на провокационные заявления.

Фото: пресс-служба Комитета здравоохранения Петербурга

В психиатрической больнице имени Кащенко Петербурга накануне занимались установкой коммуникаций для водоснабжения. Фотографии новых труб в помещениях медучреждения разлетелись в соцсетях и СМИ. На фоне этого распространилась и информация о том, что ремонт выполнили некачественно.

Однако в пресс-службе комитета по здравоохранению сообщили, что данные о качестве ремонта в Сети недостоверные. Ведь оценивать результат пока рано. Работы до конца еще не закончены. Трубы пока установлены временные. Об этом сообщает «МК в Питере». Кроме того, жалоб на ремонт системы водоснабжения не поступало.

Сейчас ремонт продолжают. Закончить его планируют до 2024 года. При этом больница все так же работает.