К выходным температура воздуха в Петербурге снова понизится до +20 градусов

На территории Санкт-Петербурга установилась жаркая погода, но только на один день. Уже к выходным в город снова вернутся грозы.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В четверг, 6 июля, погоду в Северной столице определит поле повышенного атмосферного давления, из-за этого солнце начало греть горожан особенно сильно, иногда наблюдается слабый ветер. В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что с юго-запада поступает очень теплая воздушная масса, поэтому за день столбик термометра дорастет до +27 градусов, при этом по территории области будет также жарко.

Тем не менее, скоро в свои права вступит атмосферный фронт. К ночи он вернется в город, поливая все дождями. В связи с этим вторая половина недели отметится контрастом. С пятницы снова начнут идти ливни, греметь грозы, а температура вернется в пределы +20 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северную столицу на один день вернулась 27-градусная жара.