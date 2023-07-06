Зампред комздрава Ленобласти отправился под арест из-за «испарившихся» 215 млн рублей

В Санкт-Петербурге арестовали бывшего зампреда комитета по здравоохранению Ленобласти. Мужчина проходит фигурантом по делу о хищении 215 миллионов рублей.

Фото: Baltphoto/ Александра Лучинкина

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под арест экс-зампреда Комздрава Ленобласти Егора Власова. Сам чиновник возражал против выбранной меры и просил назначить ему домашний арест.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что сначала Власов был задержан за мошенничество. По версии следствия, чиновник похитил деньги, которые были выделены на оплату труда сотрудников Токсовской межрайонной больницы.

В этом деле также замешаны сообщники злоумышленника, которые получали зарплаты, но при этом не работали в учреждении. Эти средства после обналичивались и передавались главному фигуранту. Таким образом, с зимы 2018 года по весну 2022-го из бюджета пропало больше 215 миллионов рублей.

В отношении чиновника было также возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По версии следствия, один из сотрудников все той же больницы передал злоумышленнику 30 миллионов рублей.

Несмотря на возражения Власова, суд отправил его за решетку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что решением суда в Северной столице с экс-полицейского взыскали 44 миллиона рублей неподтвержденных доходов.