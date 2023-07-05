Неизвестный угрожал столичной полиции подорвать крейсер «Аврора» в Петербурге

На крейсер «Аврора» в Петербурге покусился злоумышленник, предъявивший угрозы и требования московской полиции. Мужчина требовал миллион рублей в обмен на сохранность объекта.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, о возможном минировании правоохранители узнали 4 июля около половины десятого вечера. Оказалось, что изначально злоумышленник позвонил столичной полиции и потребовал перевода миллиона рублей на номер, привязанный к жительнице Москвы. В случае невыполнения требований мужчина обещал взорвать крейсер «Аврора» на Петроградской набережной в Петербурге.

Специалисты сразу же выехали на место и осмотрели объект. В результате взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуация не проводилась.

Мероприятия по осмотру завершили примерно в половину одиннадцатого. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в июне посетителей Эрмитажа попросили срочно покинуть помещение из-за угрозы минирования.