Олега Валинского официально освободили от должности замглавы РЖД

Заместитель генерального директора РЖД-начальник дирекции тяги Олег Валинский официально оставил свой пост. Решение было принято советом директоров.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Валинского официально сняли с должности. Теперь он перешел на пост ректора Петербургского государственного университета путей сообщения, отмечает Neva.Today.

Примечательно, что решение об аттестации Валинского было принято членами комиссии ПГУПС единогласно. Известно, что экс-начальник дирекции тяги посвятил Октябрьской железной дороге много лет. В 2014 году он был назначен на пост директора предприятия, а в 2016 году получил должность вице-президента РЖД.

Ранее Санкт-Петербург сообщал, что Валинский еще до армии являлся барабанщиком группы «Кино». Тогда она называлась «Гарин и Гиперболоиды».