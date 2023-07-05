В Петербурге отменили конкурс на проектирование второй очереди аэропорта Пулково

Конкурс на проектирование второй очереди воздушной гавани Северной столицы отменили. Причина — решение Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу.

Фото: пресс-служба Смольного

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» отменила конкурс на проектирование второй очереди Пулково. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Напомним, что конкурс по контракту на больше чем 500 миллионов рублей объявили еще в мае. Тогда компания заявила о поиске подрядчика, который занялся бы проектированием нового перрона, южной галереи, а также новой рулежной дорожки. Сюда же включили и работы по реконструкции трех уже действующих перронов.

Однако УФАС по Петербургу решило отменить конкурс в связи с жалобой со стороны ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», которые считают, что предложенные условия являются дискриминационными с точки зрения страхования ответственности подрядчика, а также приводят к ограничению конкуренции.

В связи с этим «Воздушные ворота Северной столицы» должна будет поработать над документацией. Примечательно, что сам заказчик с жалобами не согласился.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в аэропорту Пулково оборудовали еще один пункт досмотра, а также стали быстрее проверять документы.