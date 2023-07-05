Петербуржцам рассказали, что изменилось с переходом на газомоторный общественный транспорт

Специалисты планируют перевести всю Северную столицу на специальное топливо ради улучшения экологии.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

В эфире радиостанции «Зенит» вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков рассказал, что городские власти вместе со стратегическим партнером «Газпром» решили перевести весь транспорт на экологически чистое топливо.

Отмечается, что около 3 тысяч автобусов на территории региона сейчас работают посредством газомоторного топлива, — это помогает оградить петербуржцев от примерно 35 тысяч тонн выбросов.

До этого вице-губернатор отмечал, что Петербург является одним из регионов-лидеров по развитию рынка газомоторного топлива в РФ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ходе ПМЭФ председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев объяснили стратегию развития профильных предприятий Петербурга.