В ходе ПМЭФ Енокаев объяснил стратегию развития транспортных предприятий Петербурга

На полях Петербургского международного экономического форума специалисты обсудили тему ESG-стратегии и ее применение в различных сферах. О развитии транспортных предприятий и их взаимодействии на территории Северной столицы также рассказал председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

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Обсуждение прошло в рамках темы «Общественные вызовы в науке, технологиях, экологии: КСО и помощь бизнес-сообщества». Эксперты обратили внимание на ESG-стратегию, в нее входят характеристики управления компанией, которые способствуют решению экологических, социальных и управленческих проблем.

Енокаев отметил, что многие российские транспортные компании уже давно занимаются всеми аспектами упомянутой стратегии. Не отстает и Петербург. По мнению специалиста, предприятия со стажем рано или поздно приходят к такому подходу. Так, например, городское метро функционирует уже почти 70 лет, а другим частям транспортной системы по 120 лет и больше.

Подчеркивается, что руководители транспортных предприятий всегда думают о том, чтобы обеспечить стабильность работы. При этом экологическим аспектам транспорта в городе уделяется большое значение, и совсем не в противовес экономическим интересам. Для Петербурга также остаются важными здоровье сотрудников и профориентация.

Енокаев добавил, что на территории Северной столицы активно применяется практика формирования трудовых династий среди работников транспортной отрасли.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Комитет по транспорту поделился опытом внедрения электробусов в жизнь города с Краснодаром.