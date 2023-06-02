Комитет по транспорту Петербурга поделился опытом внедрения электробусов в жизнь города с Краснодаром

Петербург активно делится опытом по внедрению и эксплуатации электробусов в повседневную жизнь города с другими субъектами страны. Специалисты ГУП «Пассажиравтотранс», подведомственного Комитету по транспорту Санкт-Петербурга, на площадке Автобусного парка №2 показали директору МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» Александру Грачеву производственный комплекс и инновационную технику.

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Известно, что до конца текущего года Краснодар планирует запустить больше 10 электробусов. Представители «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» прибыли в Северную столицу, чтобы обменяться опытом в сфере экологичного транспорта с коллегами.

Так, Александр Грачев осмотрел производственный комплекс и инновационную технику – электробусы марки Volgobus и MAN, а также транспортные премьеры весны – электробус «Орион», сконструированный АО «Транс-Альфа», и электробус Vitovt Е433 производства УКХ «Белкоммунмаш».

Напомним, что впервые электробусы с ночной зарядкой появились на улицах города на Неве четыре года назад. Плюсом для этого вида транспорта является то, что он соединил в себе маневренность и мобильность обычного автобуса и он абсолютно независим от контактной сети. Все это позволяет использовать электробусы на разных маршрутах. С 1 сентября в Петербурге начнется строительство первого специализированного автобусного парка для электробусов, который будет вмещать до 400 единиц техники.

К внедрению Новой модели транспортного обслуживания (НМТО) в Петербурге сейчас наблюдается активный интерес среди других городов России. В апреле этого года Северную столицу посетили представители Министерства транспорта Пермского края, для которых заместитель председателя Комитета по транспорту Ренат Ягудин обозначил ключевые достижения НМТО.