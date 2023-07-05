В Петербурге 5 июля сохраняется прохлада, местами все еще идут дожди

В среду на территории Санкт-Петербурга достаточно прохладно. В некоторых районах при этом продолжают идти дожди.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 5 июля погоду в городе на Неве сформирует периферия циклона, медленно уходящего на восток, вдоль арктического побережья страны. В сложившейся ситуации на территории региона ожидается облачность с прояснениями, местами все еще возможны грозы.

Температура воздуха за день составит +19 до +21 градуса, по области показатели будут меняться от +18 до +23 градусов. Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление вырастет до 760 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг вероятность кратковременных дождей сохранится, но при этом заметно потеплеет. Столбик термометра поднимется до +27 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне Северную столицу посетили дождь, грозы и порывистый ветер.