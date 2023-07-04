«Дождь, грозы и порывистый ветер»: какая погода ждет петербуржцев 4 июля

Дождливые дни в Петербурге продолжаются. 4 июля в городе местами пройдут грозы с порывистым ветром.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Отступать дожди от Петербурга не хотят. Пасмурная погода сохранится и во вторник, 4 июля. Об этом сообщает на своих страницах в социальных сетях главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В целом, в городе на Неве сегодня будет облачно. Все из-за влияния южной периферии североатлантического циклона. Помимо осадков возможны местами грозы.

В такой ситуации приток солнечного тепла будет ограничен, и температура останется ниже климатической нормы. Воздух прогреется до +19 и +21 градуса. По Ленинградской области от +17 до +22 градуса.

Ветер юго-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В среду кратковременные дожди продолжатся и температура будет +20 +22 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во вторник в городе Петра пройдут кратковременные дожди и снова будет относительно прохладно.