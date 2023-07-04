В июне петербуржцы стали пропадать чаще

С начала лета в Петербурге и области потерялись уже 308 человек. Из них 55 — дети.

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В Петербурге и Ленобласти за прошлый месяц поступило 308 заявок о пропаже людей. Это на 39 больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Такая статистика огорчает волонтеров. Но к счастью, большая часть людей, которые потерялись удалось найти. В частности, 202 жителя благодаря поисковика вернулись домой. А вот 18 человек удалось найти уже мертвыми. Судьба 23 потерявшихся до сих пор неизвестна.

148 раз поисковикам поступали срочные заявки. И по-настоящему много выдалось в этом июне потерявшихся детей и подростков. Несмотря на начало сезона их искали уже 55 раз.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице и Ленинградской области за 11 с половиной лет специалистам поступило около 2,5 тысяч сообщения о пропаже детей. Только с начала этого года потерялись почти 190 несовершеннолетних, большинство из которых удалось спасти.