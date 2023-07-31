Названы сроки действия ограничений работы станции метро «Московские ворота»

Станция метро «Московские ворота» продолжит работать в ограниченном режиме до 25 сентября. Вход будет закрыт с утра и ограничен вечером.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В утреннее время, с 8:15 до 10:00 пассажиры не смогут воспользоваться станцицей. С 17:00 до 18:40 вечера он будет ограничен, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Однако время может меняться в зависимость от уровня пассажиропотока. Ограничения связаны с ремонтными работами эскалаторов станции. Первый эскалатор начали ремонтироваться 5 июля, и особый режим работы станции действовал до 28 июля.

Сейчас сообщается, второй эскалатор также подлежит ремонту. В связи с особым временем работы станции «Московские ворота» петербуржцам рекомендуют пользоваться другими станциями метро, а также наземным транспортом.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что ремонт станции «Ладожская» проводится по плану.