Капремонт станции метро «Ладожская» идет по графику

Капитальный ремонт станции «Ладожская», расположенной на четвертой линии метрополитена Петербурга, протекает в соответствии с запланированным графиком. Работы идут «круглые сутки, в три смены», рассказали в подземке. Сам ремонт на участках наклонного хода и вестибюля продолжается с 4 марта 2023 года.

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Строителям поставлена задача по сохранению первоначального архитектурного оформления станции. Планируется восстановить исторические витражи, однако с использованием триплекса – многослойного стекла. Вместе с этим на прежнем месте останется и витраж, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В метрополитене отмечают, что в ходе работ на «Ладожской» заменяется облицовка, которая уже пришла в непригодное состояние. По словам Романа Темирлиева, директора компании-подрядчика, работники трудятся в три смены – «ночью работает наклонный ход, там идет выборка бетона, в дневное время – отделочные работы, вестибюль».

Восстановить герметичность наклонного хода на «Ладожской» планируют до августа. Кроме этого, техническая служба петербургской подземки продолжает ремонтировать все четыре эскалатора без замены.

«Ладожскую» планируют открыть для петербуржцев 4 февраля 2024 года.

Напомним, что на время закрытия станции для комфорта петербуржцев запущен бесплатный трамвай №30, а также введены дополнительные автобусные маршруты № 24М (от станции метро «Площадь Александра Невского» до Хасанской улицы) и № 27М (от станции метро «Площадь Александра Невского» до Белорусской улицы)