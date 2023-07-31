Бастрыкин намерен лично разобраться в конфликте со строительством ТРЦ на месте Блокадного сада

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин планирует лично изучить вопрос вокруг строительства торгово-развлекательного центра на территории Блокадного сада в Колпинском районе Петербурга. Он поручил доложить, почему по данному факту не было возбуждено уголовное дело.

Фото: Официальный Telegram-канал Следственного комитета России.

Информация о строительстве появилась в 2022 году. Сразу после этого Бастрыкин поручил петербургскому ведомству изучить данный вопрос, который также был поставлен на контроль в центральном аппарате. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Теперь глава ведомства хочет узнать о причинах отказа, сообщили в информационном центре СК РФ.

Блокадный сад располагается в садовом товариществе «Нева». Среди собственников местных участков ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Они возмущены тем фактом, что Блокадный сад, который в годы войны помогал людям выжить за счет выращивания там овощей и фруктов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Бастрыкин потребовал доклад о «бойцовском клубе» несовершеннолетних в Колпинском районе.