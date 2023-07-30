Бастрыкин потребовал доклад о «бойцовском клубе» несовершеннолетних в Петербурге

В Пушкинском районе несовершеннолетние дети дрались, а мужчина наблюдал за ними. Управление Следственного комитета по Петербургу проводит доследственную проверку по факту произошедшего. Сообщается, что детей заставили драться.

Фото: Официальный Telegram-канал Следственного комитета России.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по факту организации драки между детьми. Известно, что некий мужчина заставил несовершеннолетних драться, а сам наблюдал за происходящим, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета России.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о происшествии в Приморском районе. Около одного из ресторанов нетрезвый мигрант кидался в мужчину баллонными ключами, а тот в ответ стрелял из травматического пистолета. Гражданина другой страны задержали, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».