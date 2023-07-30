Бастрыкин потребовал доклад о «бойцовском клубе» несовершеннолетних в Петербурге
В Пушкинском районе несовершеннолетние дети дрались, а мужчина наблюдал за ними. Управление Следственного комитета по Петербургу проводит доследственную проверку по факту произошедшего. Сообщается, что детей заставили драться.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по факту организации драки между детьми. Известно, что некий мужчина заставил несовершеннолетних драться, а сам наблюдал за происходящим, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета России.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о происшествии в Приморском районе. Около одного из ресторанов нетрезвый мигрант кидался в мужчину баллонными ключами, а тот в ответ стрелял из травматического пистолета. Гражданина другой страны задержали, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».