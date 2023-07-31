День ВМФ в Петербурге завершился праздничным салютом
Петербуржцы увидели торжественный салют в День Военно-Морского Флота в воскресенье, 30 июля. Чтобы полюбоваться красивым зрелищем, горожане собирались на набережных Невы и мостах города. Кто-то в этот момент катался на речных трамвайчиках. Всего салют увидели тысячи жителей Петербурга.
Курсанты и офицеры Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов из 12 орудий. Каждый был посвящен знаменитым флотоводцам страны и российским морякам, сообщили в пресс-службе Смольного.
Жители Кронштадта также увидели праздничный салют, который был реализован салютным дивизионом Западного военного округа.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о праздничных мероприятиях в День ВМФ в Северной столице. Так, жители города смогли дважды увидеть огни Ростральных колонн, которые зажигались во время парада, а также вечером с 21:00 до 23:30.