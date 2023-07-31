Торжественное открытие Музея военно-морской славы прошло в Кронштадте в День ВМФ

Музей военно-морской славы представляет собой многофункциональный интерактивный комплекс. Все экспонаты можно трогать руками. Торжественное открытие основной экспозиции состоялось в День ВМФ в Кронштадте.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Культурный объект находится на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Он является культурно-просветительской инфраструктурой и включает в себя лучшие традиции музейного дела в России. Все посетители смогут почувствовать себя непосредственными участниками событий экспозиции, сообщила проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксению Шойгу.

Данная экспозиция находится на большой территории в два этажа, где все желающие смогут узнать о становлении флота страны со времен Древней Руси.

Ране Санкт-Петербург сообщал об открытии в Кронштадте сада-трансформера. Он создан в бело-голубых тонах, а некоторые цветы высажены так, что имитируют волны.