Сад-трансформер появился на Якорной площади в Кронштадте

Тысячи деревьев и цветов в саду-трансформере ждут своих зрителей на Якорной площади в Кронштадте. Каждую неделю там планируется проводить различные мероприятия, а осенью многолетние растения пересадят в грунт.

Фото: пресс-служба Кронштадтского района

Сад-транформер появился в центре Кронштадта в воскресенье, 30 июля. Он посвящен Дню ВМФ, поэтому сделан в гамме военно-морского флага России. Там преобладают синие и белые цвета, а некоторые растения высажены таким образом, что напоминают волны, сообщает пресс-служба администрации Кронштадского района.

Театральные встречи, просмотр кино, тематические вечера, поэтические чтения и другие мероприятия планируется проводить в саду каждую неделю. В будущем сад будут открывать каждое лето.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, как в рамках встречи главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко побывали в Кронштадте и пообщались там с местными жителями.