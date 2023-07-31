В Смольном обещают ввод в эксплуатацию более 3 млн «квадратов» нового жилья до конца года

Более трех миллионов квадратных метров жилья могут реализовать в Санкт-Петербурге. Новые жилые кварталы обещают обеспечить всей необходимой социальной и дорожной инфраструктурой.

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По соглашению с Минстроем в Северной столице до конца 2023 года должны построить 2,7 млн м² жилья. Однако петербургские власти намерены увеличить объем ввода в эксплуатацию новых домов до 3,2 млн «квадратов». Именно такой показатель был зафиксирован по итогам 2022 года, передает пресс-служба Смольного.

Там также пообещали учитывать потребности горожан и напомнили, что застройщики могут получить разрешение на строительство только с учетом обеспечения новых домов необходимой социальной и транспортной инфраструктурой – школами, детскими садами, поликлиниками, дорогами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал об увеличении стоимости строительства загородного жилья в Ленинградской области из-за подорожания строительных материалов.