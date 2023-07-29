Строительство дома в пригороде для петербуржцев теперь обходится на 20% дороже

Цены на возведение дома на территории Ленинградской области заметно выросли. По мнению специалистов, такая тенденция связана с подорожанием строительных материалов.

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Так, стоимость строительства и ремонта жилья в пригороде подскочила на 20%, сообщает АБН. Представители строительной отрасли заметили, что больше всего подорожали материалы и оборудование из-за рубежа, что, в свою очередь, связано с изменением стоимости логистики. Напомним, что сейчас импортные стройматериалы и товары, как правило, переправляют через Казахстан.

Стоит отметить, что производство красок в России не изменилось, однако качество материала ухудшилось из-за использования других компонентов. А вот цены остаются на прежнем уровне. Похожая ситуация наблюдается и в других секторах производства материалов.

Цены продолжают увеличиваться на некоторые виды крепежа, среди которых уголки, болты и саморезы. Из-за этого дорожает и само строительство домов. Чтобы возвести индивидуальное жилье общей площадью 80 «квадратов», в режиме жесткой экономии может потребоваться около 5 миллионов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители Северной столицы снова бросились скупать загородные дома.