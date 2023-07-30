Названы дни, когда не будут ходить трамваи №58 и №100

Движение трамваев №58 и №100 по улице Руставели и проспекту Просвещения будет остановлено на несколько дней в связи с дорожными работами.

Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Два трамвайных маршрута в Петербурге прекратят движение с 31 июля по 3 августа из-за строительства трамвайных съездов. Также их движение приостановят в период с 6 по 10 августа и с 13 по 14 августа, передает официальный Telegram-канал «Организатора перевозок».

Однако изменится не только трамвайное движение. В ГАТИ предупредили о вступлении в силу новых транспортных ограничений с понедельника, 31 июля. Например, с 31 июля по 15 октября нельзя будет проехать около дома №3 на Мясницкой улице от Витебской улицы до набережной Пряжки.

Длительное время движение будет ограничено и по набережной канала Грибоедова от Большой Подъяческой улицы до Вознесенского проспекта.

Ранее Санкт-Петербург.ру передавал, что ремонтные работы станции метро «Ладожская» идут по графику.