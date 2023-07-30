Олег Газманов стал обладателем памятником знака «350 лет Петру Великому»

Народный артист России Олег Газманов получил памятный знак «350 лет Петру Великому», ранее утвержденный Смольным в часть юбилея основателя города.

Фото: официальный Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского

Накануне Дня Военно-Морского флота певец выступил в «Октябрьском» вместе с группой «Эскадрон». Так музыканты поздравили петербуржцев с наступающим праздником, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 30 июля, в Северной столице проводятся празднования Дня ВМФ. С утра в городе прошел парад, а после него на Дворцовой площади начался концерт. Его участниками стали Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ РФ им. Н. А. Римского-Корсакова, ансамбль песни и пляски Западного военного округа, ансамбль песни и пляски краснознаменного Черноморского флота. Также планируется выступление группы «Сурганова и оркестр» и Олега Газманова с группой «Эскадрон».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал подробности о параде ВМФ в Санкт-Петербурге: участниках мероприятия, гостях и т.д.