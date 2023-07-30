Подведены итоги Главного военно-морского парада на День ВМФ в Петербурге

Парад в День ВМФ прошел в Санкт-Петербурге. В нем участвовало 45 кораблей и примерно 3 тыс. военнослужащих. Торжественную речь в ходе мероприятия традиционного произнес президент России и верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Гостями парада в 2023 году стали президенты четырех африканских стран, в числе которых был глава Конго Дени Сассу-Нгессо. Также за парадом наблюдали ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО.

В торжествах были задействованы суда Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов России. В их числе малые ракетные корабли «Буря» и «Зеленый Дол», сторожевой корабль «Неустрашимый», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», десантные катера «Иван Пасько» и «Алексей Баринов» и многие другие.

В завершении парада воспитанники учреждений ВМФ РФ и юнги «Юнармии» совершили торжественный марш.

Ранее Санкт-Петербург.ру передавал речь президента России Владимира Путина в ходе парада ВМФ в Петербурге.