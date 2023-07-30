Состоящая на учете в психдиспансере девушка пропала по дороге в магазин

Во Всеволожском районе пропала 17-летняя девушка. Она пошла в магазин и не вернулась. Ее мать обратилась с заявлением в полицию.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером 29 июля в МВД по Всеволожскому району обратилась 42-летняя женщина с заявлением о пропаже своей несовершеннолетней дочери.

По словам обратившейся, в пятницу, 29 июля, они приехали во Всеволожск. Девушка пошла в магазин, но не вернулась.

Также известно, что мать не работает, а пропавшая учится на первом курсе одного из колледжей. Кроме того, 17-летняя девушка состоит на учете в психоневрологическом диспенсере и ранее уже пропадала.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о теле 11-летней девочки, которую нашли в Челябинской области. Тело было закопано, а рюкзак школьницы выброшен в реку. У правоохранителей уже есть подозреваемый.