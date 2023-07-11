«Найдена, мертва»: в Челябинской области обнаружили труп 11-летней девочки

В городе Сим Челябинской области нашли тело пропавшего ребенка. Труп 11-летней школьницы был закопан.

Фото: Unsplash

В Челябинской области правоохранители разбираются в обстоятельствах убийства 11-летней девочки. Тело ребенка нашли закопанным. А ее рюкзак выброшенным в реку. Об этом сообщает Neva.Today.

Известно, что школьница пропала несколько дней назад в небольшом городе Сим. Его население чуть больше 12 тысяч человек. Под подозрением в причастности к этому оказался отец одной из подруг девочки. Мужчину задержали, и он сознался в содеянном. Слова подозреваемого сопоставили с кадрами, которые запечатлели камеры видеонаблюдения.

На теле девочки было несколько ножевых ранений. Что послужило причиной убийства ребенка пока неизвестно.

Сейчас полицейские проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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